В ФК "Нижний Новгород" считают, что VAR в ФНЛ не является безусловной необходимостью

МОСКВА, 17 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Использование системы видеоассистента рефери (VAR) не является безусловной необходимостью на матчах Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Такое мнение ТАСС высказал заместитель генерального директора по трансферной политике "Нижнего Новгорода" Игорь Кудряшов.

Ранее президент ФНЛ Игорь Ефремов рассказал ТАСС, что руководство лиги работает над тем, чтобы VAR был задействован на всех играх турнира.

"В ФНЛ не такие высокие скорости, как в премьер-лиге, здесь много борьбы, все играют, как говорится, от ножа, - сказал Кудряшов. - Дополнительные остановки не приведут к позитивному восприятию игры командами и болельщиками. В то же время возрастут финансовые затраты клубов".

"Стартовые матчи сезона мы провели при квалифицированном судействе. Шероховатости возможны как в игре футболистов, так и в работе судей. Но пока вопросов к арбитрам у нас не возникает", - добавил он.

VAR пока не используется в ФНЛ. В прошлом сезоне VAR применяли во вторых дивизионах в Германии и Испании.

В турнирной таблице "Нижний Новгород" занимает девятое место (6 очков). В пятом туре команда Роберта Евдокимова сыграет 22 августа дома с "Аланией".