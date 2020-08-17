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Футбол в России

В ФК "Нижний Новгород" считают, что VAR в ФНЛ не является безусловной необходимостью

Представитель руководства клуба Игорь Кудряшов в качестве аргументов привел замедление темпа игры и повышение затрат

МОСКВА, 17 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Использование системы видеоассистента рефери (VAR) не является безусловной необходимостью на матчах Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Такое мнение ТАСС высказал заместитель генерального директора по трансферной политике "Нижнего Новгорода" Игорь Кудряшов.

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Ранее президент ФНЛ Игорь Ефремов рассказал ТАСС, что руководство лиги работает над тем, чтобы VAR был задействован на всех играх турнира.

"В ФНЛ не такие высокие скорости, как в премьер-лиге, здесь много борьбы, все играют, как говорится, от ножа, - сказал Кудряшов. - Дополнительные остановки не приведут к позитивному восприятию игры командами и болельщиками. В то же время возрастут финансовые затраты клубов".

"Стартовые матчи сезона мы провели при квалифицированном судействе. Шероховатости возможны как в игре футболистов, так и в работе судей. Но пока вопросов к арбитрам у нас не возникает", - добавил он.

VAR пока не используется в ФНЛ. В прошлом сезоне VAR применяли во вторых дивизионах в Германии и Испании.

В турнирной таблице "Нижний Новгород" занимает девятое место (6 очков). В пятом туре команда Роберта Евдокимова сыграет 22 августа дома с "Аланией".

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