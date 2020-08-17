Карлсен вновь сравнял счет в финале шахматного онлайн-турнира против Накамуры

ТАСС, 17 августа. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен обыграл Хикару Накамуру из США в четвертом матче финальной серии гранд-финала организованного им же шахматного тура.

Матчи турнира состоят из четырех партий в быстрые шахматы, при равном счете проводятся две партии в блиц. Если победитель не выявлен в блице, шахматисты играют армагеддон. Финальная серия проходит до четырех побед одного из шахматистов.

Карлсен одержал победу в четвертом матче со счетом 2,5:1,5. Первая, вторая и четвертая партии завершились вничью, в третьей белыми фигурами сильнее был норвежец. Счет в серии - 2-2.

В гранд-финал вышли четыре гроссмейстера, показавшие наилучшие результаты по итогам четырех онлайн-турниров. В полуфинале Карлсен победил китайца Дин Лижэня, Накамура - россиянина Даниила Дубова.

Финал завершится 20 августа. Призовой фонд составляет $300 тыс. Суммарный призовой фонд тура - $1 млн.