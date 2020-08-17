В РФС заявили о готовности оказать помощь в расследовании смерти футболиста Колосова

"Олимпик" выступает в первенстве Москвы. Колосову стало плохо во время товарищеского матча "Олимпика" и "Строгино", составы которых состояли из игроков 2003 года рождения. Он потерял сознание на поле. Медицинские сотрудники оказали ему первую помощь, 17-летнего футболиста доставили в реанимацию, но врачам не удалось спасти его жизнь. Сообщалось, что Колосов регулярно проходил медицинское обследование и не имел проблем со здоровьем.

"Прямо на футбольном поле были начаты ре анимационные мероприятия, которые постоянно продолжались во время пути следования в стационар. Смерть юного футболиста наступила уже после прибытия в больницу, - говорится в заявлении Безуглова. - Российский футбольный союз и Московская федерация футбола готовы оказать максимально возможную помощь следственным органам для выявления истинной картины происшедшего несчастья".

"Установлено, что на самой игре присутствовал медицинский работник, а машина скорой медицинской помощи прибыла в течение 10 минут после вызова", - добавил он.

По словам Безуглова, все игроки "Олимпика" имели допуск к соревнованиям, выданный зимой этого года филиалом №5 Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения города Москвы, и были застрахованы. "Во время прохождения зимнего освидетельствования у Михаила не было выявлено состояний, препятствующих занятиям футболом. Также известно, что 6 августа 2020 года Михаил вместе с командой проходил медицинское освидетельствование в этом же учреждении, при этом никаких документов до 15 августа руководство школы, несмотря на просьбы к администрации филиала диспансера, так и не получило. По результатам освидетельствования, проведенного 6 августа, ни один из врачей и других сотрудников медицинского учреждения не сообщал о каких-либо проблемах со здоровьем ни самому футболисту, ни тренерам команды, ни руководству спортивной организации, ни родителям", - подчеркнул он.

"На запрос о предоставлении данных с результатами освидетельствования администрация медицинского учреждения никакой информации не предоставила и сообщила тренеру команды, что вся документация передана в головное учреждение", - добавил он.