"Барселона" подтвердила увольнение Сетьена с поста главного тренера

ТАСС, 17 августа. Испанский футбольный клуб "Барселона" на официальном сайте объявил об увольнении главного тренера Кике Сетьена.
Отмечается, что имя нового наставника будет объявлено в течение нескольких дней.
"Барселона" в пятницу проиграла германской "Баварии" в матче четвертьфинала Лиги чемпионов со счетом 2:8. В испанском первенстве клуб занял второе место, уступив первенство мадридскому "Реалу". В четвертьфинале кубка страны "Барселона" проиграла "Атлетику".
Сетьен работал в "Барселоне" с января 2020 года, на посту главного тренера он сменил Эрнесто Вальверде.