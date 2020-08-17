"Барселона" подтвердила увольнение Сетьена с поста главного тренера

ТАСС, 17 августа. Испанский футбольный клуб "Барселона" на официальном сайте объявил об увольнении главного тренера Кике Сетьена.

"Бавария" разгромила "Барселону" со счетом 8:2 и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

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Отмечается, что имя нового наставника будет объявлено в течение нескольких дней.

"Барселона" в пятницу проиграла германской "Баварии" в матче четвертьфинала Лиги чемпионов со счетом 2:8. В испанском первенстве клуб занял второе место, уступив первенство мадридскому "Реалу". В четвертьфинале кубка страны "Барселона" проиграла "Атлетику".

Сетьен работал в "Барселоне" с января 2020 года, на посту главного тренера он сменил Эрнесто Вальверде.