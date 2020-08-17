Эксперт: футболисту Дзагоеву нужен отдых и еще одна тотальная проверка организма

МОСКВА, 17 августа /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Очередная травма футболиста ЦСКА Алана Дзагоева является следствием функционального сбоя в его организме. Такое мнение ТАСС высказал бывший врач сборной России Юрий Васильков.

Дзагоев 15 августа был заменен на 28-й минуте матча второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Тамбова" (2:1), повредив заднюю мышцу бедра, сроки восстановления игрока не сообщаются. В матче первого тура против подмосковных "Химок" (2:0), который состоялся 8 августа, 30-летний Дзагоев также получил повреждение и покинул поле на 55-й минуте.

"На месте руководства ЦСКА я бы полечил Алана: все-таки у него действующий контракт, может дотянет этот сезон, - сказал Васильков. - Дайте игроку отдых, отправьте в санаторий, "помучиться" надо с ним, сделать еще одну тотальную проверку, вдруг поможет. Может затем он уйдет в ту команду, где нет таких нагрузок, пусть в удовольствие играет, пусть в лиге и пониже классом. Думаю, в той же "Алании" его болельщики будут на руках носить".

"Медленно, но верно Дзагоев превращается в "хрустального" игрока. Сыграет одну-две игры, потом опять лечится. Придется заканчивать рано или поздно, такова спортивная жизнь. На границе к 30 годам футболисты начинают сдавать, они злятся, обижаются, ищут виноватого, но это жизнь, и сейчас все в руках руководства клуба, все зависит от их терпения", - добавил он.

Васильков считает, что, если в клубе хотят, чтобы футболист продолжал играть, нужно идти ему навстречу. "Нужна хорошая релаксация, проводить реабилитацию после игры, когда он выдерживает. Дзагоев штучный игрок, распасовщик. Если ему оказать помощь, он может еще играть, но при этом клуб уже должен решать вопрос о поиске другого игрока", - считает бывший главный тренер сборной России.

"Скорее всего, у Алана нарушен какой-то процесс в организме, не так работает кровообращение или гормональный сбой произошел, нарушился химический процесс в организме. Поправить его можно, но перенесет ли он эти нагрузки, это мы еще не можем сказать. У меня были такие игроки, тот же [Сергей] Ковальчук в "Спартаке", но нравился он [Леониду] Федуну (владелец "Спартака" - прим. ТАСС), что делать. У него проблема произошла еще во время рождения, поговорил с его мамой, понял откуда все идет", - заключил специалист.