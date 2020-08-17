Фазель: цель IIHF - провести чемпионат мира в Минске и Риге

МОСКВА, 17 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) будет стремиться провести чемпионат мира 2021 года в Минске и Риге, принимая во внимание позицию властей Латвии относительно организации турнира совместно с Белоруссией. Об этом ТАСС рассказал президент IIHF Рене Фазель.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в понедельник после внеочередного заседания правительства заявил, что республика начнет переговоры с IIHF о возможности проведения турнира совместно с другой страной в связи с напряженной политической ситуацией в Белоруссией после президентских выборов. Премьер подчеркнул, что, если IIHF не одобрит позицию Латвии и ситуация в Белоруссии не изменится, правительство может принять решение о невозможности организовывать турнир.

"Мы не рассматриваем такой вариант, - сказал Фазель. - Наша цель - провести турнир в Минске и Риге. Я реально надеюсь, что все это напряжение пойдет на спад к середине сентября, сейчас слишком рано принимать какие-то решения. У нас сейчас достаточно работы, связанной с проведением чемпионатов мира среди молодежи и юниоров, учитывая коронавирус. И какова ситуация будет с коронавирусом в мае, мы еще не знаем".

"Мы видели заявление премьер-министра и ждем от него письма. 16-18 сентября пройдет совет IIHF, тогда посмотрим, какова ситуация в Белоруссии, и выскажем свою позицию в ответ на решение латвийских властей, - продолжил глава федерации. - Но мы не намерены влиять на политические решения. Если правительство Латвии скажет, что страна не сможет организовать чемпионат мира, то это будет не наше решение".

Чемпионат мира должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня. Сборная России все матчи предварительного этапа должна провести в столице Белоруссии.