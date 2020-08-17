В НХЛ не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

ТАСС, 17 августа. Национальная хоккейная лига (НХЛ) не выявила новых случаев заражения коронавирусной инфекцией среди участников плей-офф. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

С 9 по 15 августа было проведено 5640 тестов, все они дали отрицательный результат. Тестирование всех участников плей-офф проводилось ежедневно. НХЛ объявляет об отсутствии зараженных четвертую неделю подряд - с 18 июля.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа с квалификационного раунда плей-офф и группового этапа. На данный момент проходят матчи первого раунда. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной - в Эдмонтоне.

Финалы конференций и Кубка Стэнли примет Эдмонтон. Все матчи проходят без зрителей.