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НХЛ

В НХЛ не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

Лига четвертую неделю подряд отчитывается об отсутствии инфицированных

ТАСС, 17 августа. Национальная хоккейная лига (НХЛ) не выявила новых случаев заражения коронавирусной инфекцией среди участников плей-офф. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

С 9 по 15 августа было проведено 5640 тестов, все они дали отрицательный результат. Тестирование всех участников плей-офф проводилось ежедневно. НХЛ объявляет об отсутствии зараженных четвертую неделю подряд - с 18 июля.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа с квалификационного раунда плей-офф и группового этапа. На данный момент проходят матчи первого раунда. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной - в Эдмонтоне.

Финалы конференций и Кубка Стэнли примет Эдмонтон. Все матчи проходят без зрителей.

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