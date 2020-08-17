"Денвер" обыграл "Юту" в стартовом матче плей-офф НБА

ТАСС, 17 августа. "Денвер" в овертайме победил "Юту" со счетом 135:125 в первом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В составе победителей центровой Никола Йокич оформил дабл-дабл из 29 очков и 10 подборов, защитник Джамал Мюррей набрал 36 очков. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Юты" Донован Митчелл, в активе которого 57 очков.

Матч 1/4 финала Западной конференции "Денвер" - "Юта" открыл стадию плей-офф. Вторая игра серии состоится 19 августа (начало - 23:00 мск). Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.