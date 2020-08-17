"Интер" и "Севилья" сыграют в финале Лиги Европы

Мячи забили Лаутаро Мартинес (19-я, 74-я минуты), Данило Д'Амброзио (64) и Ромелу Лукаку (78, 84). Лукаку отметился 14 голами и 3 голевым передачами в последних 10 матчах Лиги Европы. Он установил рекорд турнира, отличившись в 10 играх подряд. Это самая крупная победа в полуфинале еврокубка с сезона-1988/89, когда итальянский "Милан" разгромил со счетом 5:0 испанский "Реал" в полуфинале Кубка чемпионов (ныне - Лига чемпионов).

В финале "Интер" сыграет с испанской "Севильей", которая в воскресенье обыграла в полуфинале английский "Манчестер Юнайтед" (2:1).

"Интер" впервые с 1998 года сыграет в финале Кубка УЕФА / Лиги Европы. Всего миланский клуб четырежды играл в финалах турнира и одержал три победы (1991, 1994, 1998). В 1997 году "Интер" в двухматчевом противостоянии уступил немецкому "Шальке". В последний раз миланцы доходили до финала еврокубка в 2010 году, когда обыграли немецкую "Баварию" и стали победителями Лиги чемпионов. Главный тренер "Интера" Антонио Конте трижды выигрывал еврокубок в качестве игрока туринского "Ювентуса" - в 1993 году он победил в Кубке УЕФА; в 1996-м - в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

"Севилья" является рекордсменом турнира по завоеванным титулам. Испанский клуб пять раз становился победителем Кубка УЕФА / Лиги Европы (2006, 2007, 2014, 2015, 2016).

Лига Европы была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение провести оставшуюся часть турнира начиная с четвертьфинала в германских Кёльне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене в формате одноматчевых противостояний. Финал турнира пройдет 21 августа в Кёльне. Матчи плей-офф проходят без зрителей.