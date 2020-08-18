Хоккей вне политики. IIHF по-прежнему настроена провести чемпионат мира в Минске и Риге

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в середине сентября обсудит ситуацию вокруг чемпионата мира, который в 2021 году должны принять Минск и Рига. Латвийские власти дали понять, что не хотят проводить турнир совместно с Белоруссией, где продолжаются политические протесты, однако международная федерация призывает не делать поспешных выводов.

После заявления латвийских властей в пресс-службе IIHF ТАСС сообщили, что вопрос, связанный с проведением чемпионата мира в Белоруссии, будет рассмотрен на совете в сентябре, заседание впервые за долгое время пройдет не в онлайн-режиме.

"Призовем IIHF вместо Белоруссии найти другую страну. Если федерация откажется и ситуация в Белоруссии не изменится, правительство может принять решение о том, что Латвия не будет участвовать в организации чемпионата мира 2021 года", - цитирует Кариньша агентство LETA.

История с проведением мирового первенства в столицах двух стран получила продолжение в понедельник в связи с внеочередным заседанием латвийского кабинета министров. По его итогам ожидаемое и тревожное для многих любителей хоккея решение озвучил премьер-министр прибалтийской республики Кришьянис Кариньш, впервые на политическом уровне поднявший вопрос о переносе соревнований из Минска. Ранее об этом говорил вице-президент IIHF Калерво Куммола, но его слова в кулуарах федерации расценивали скорее как обиду за то, что Финляндия проиграла совместной заявке Белоруссии и Латвии на выборах организаторов чемпионата мира - 2021 в 2017 году.

Там отметили, что продолжат внимательно следить за позицией Латвии по данному вопросу. "IIHF понимает озабоченность латвийского правительства. Главной целью IIHF остается проведение чемпионата мира 2021 года в Минске и Риге, как было решено советом и национальными ассоциациями - членами международной федерации на ежегодном конгрессе в 2017 году, - говорится в сообщении. - В настоящее время мы ожидаем дальнейших сообщений от латвийского правительства".

В пресс-службе добавили, что сроков для принятия решения относительно чемпионата мира нет. "Мы продолжим нашу работу с организационными комитетами в Минске и Риге и будем поддерживать тесный контакт с соответствующими заинтересованными сторонами в обеих странах", - отметили в федерации.

Было также подчеркнуто, что едва ли не более важным фактором в организации турнира является ситуация с пандемией коронавируса, в условиях которой необходимо принимать все меры для обеспечения безопасности игроков и зрителей.

Минск ждет сборную Брагина

На заявления о возможном отказе Латвии принимать чемпионата мира ответил и президент IIHF Рене Фазель. Он считает, что пока не время принимать решение относительно проведения турнира в Минске. Глава федерации выразил надежду на то, что ситуация в Белоруссии в скором времени стабилизируется.

"Мы не рассматриваем такой вариант [переноса турнира из Минска], - сказал Фазель ТАСС. - Наша цель - провести турнир в Минске и Риге. Я реально надеюсь, что все это напряжение пойдет на спад к середине сентября, сейчас слишком рано принимать какие-то решения. У нас сейчас достаточно работы, связанной с проведением чемпионатов мира среди молодежи и юниоров, учитывая коронавирус. И какова ситуация будет с коронавирусом в мае, мы еще не знаем".

Президент IIHF в очередной раз напомнил, что вмешиваться в политику его организация не собирается. "16-18 сентября пройдет совет IIHF, тогда посмотрим, какова ситуация в Белоруссии, и выскажем свою позицию в ответ на решение латвийских властей, - сказал он. - Но мы не намерены влиять на политические решения. Если правительство Латвии скажет, что страна не сможет организовать чемпионат мира, это будет не наше решение".

Именно в Минске сборная России должна провести матчи предварительного раунда, составы групп этой стадии были утверждены в середине мая. Подопечные Валерия Брагина сыграют с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и с хозяевами соревнований.