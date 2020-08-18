Матч "Краснодар" - "Арсенал" и еще две игры откроют программу третьего тура РПЛ

ТАСС, 18 августа. Программа третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) откроется во вторник тремя матчами. В этот день состоятся игры "Сочи" - "Рубин" (начало - 18:00 мск), "Тамбов" - "Химки" (19:00) и "Краснодар" - "Арсенал" (20:00).
Бронзовый призер прошлого розыгрыша чемпионата России "Краснодар" на старте нового сезона набрал три очка из шести возможных - после выездной победы над "Уфой" (3:0) краснодарцы в гостях уступили ставшему вторым московскому "Локомотиву" (0:1). На данный момент команда Мурада Мусаева, которой предстоит провести первый домашний матч в сезоне-2020/21, занимает шестое место в турнирной таблице. Ставший в прошлом сезоне восьмым тульский "Арсенал" в двух турах нового чемпионата набрал одно очко - после ничьей на своем поле с грозненским "Ахматом" (0:0) команда под руководством Сергея Подпалого дома проиграла "Уфе" (2:3).
Во вторник на стадионе "Краснодар" за хозяев поля из-за травм не сыграют защитники Дмитрий Стоцкий и Урош Спаич, а также полузащитник Тонни Вилена. Гости будут вынуждены обходиться без хавбеков Эванса и Кингса Кангва, которые получили красные карточки во встрече второго тура с "Уфой".
Предстоящий матч станет 11-м в истории встреч "Краснодара" и "Арсенала". В 10 предыдущих встречах краснодарцы одержали восемь побед, один раз сильнее были туляки, еще одна встреча завершилась вничью. В прошлом сезоне южане одержали две победы - дома со счетом 2:0, на выезде - 2:1.
Встречи команд из нижней части таблицы в Сочи и Саранске
В первом матче тура на стадионе "Фишт" встретятся "Сочи" и "Рубин", которые занимают девятое и десятое места в турнирной таблице чемпионата соответственно. Команда из Краснодарского края в двух турах сыграла вничью, поделив очки со "Спартаком" (2:2) и "Химками" (1:1). Казанцы начали сезон менее удачно - сначала они дома проиграли "Локомотиву" (0:2), а затем на своем поле сыграли вничью с "Уралом" (1:1).
В предстоящей игре на скамейку гостей вернется главный тренер Леонид Слуцкий, который отбыл дисквалификацию за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча против железнодорожников. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) наказал специалиста отстранением на две игры, но одна из них носит условный характер. При этом испытательный срок этой санкции истекает в конце сезона-2020/21.
Сочинцы подходят к матчу без травмированных и дисквалифицированных игроков, тогда как казанцы не смогут рассчитывать на отбывающего дисквалификацию защитника Михаила Меркулова. Также под вопросом находится участие во встрече полузащитника Олега Шатова.
Игра станет третьей в истории встреч "Сочи" и "Рубина". В двух предыдущих играх команда из столицы Татарстана смогла набрать одно очко, сыграв во втором круге прошлого чемпионата на выезде вничью (1:1). При этом игра в Казани завершилась крупной победой гостей (3:0).
Через час после начала игры в Сочи на стадионе "Мордовия-Арена" начнется встреча между "Тамбовом", который дебютировал в РПЛ в прошлом сезоне, и "Химками", вернувшимися этим летом в элиту российского футбола после 11-летнего отсутствия. Перед этой встречей команды находятся в нижней части турнирной таблицы - номинальные хозяева поля располагаются на последней, 16-й, строчке, а гости занимают 14-ю позицию. Тамбовчане в двух стартовых играх поочередно проиграли "Ростову" (0:1) и ЦСКА (1:2), тогда как химчане в первом матче этого сезона также уступили ЦСКА (0:2), после чего сыграли вничью с "Сочи" (1:1).
Команды подходят к игре в оптимальных составах. Предстоящий матч станет седьмым в истории встреч этих команд и первым в РПЛ. В шести предыдущих встречах в первенстве Футбольной национальной лиги "Тамбов" и "Химки" одержали по две победы. Еще две игры завершились вничью. Их последние встречи в ФНЛ состоялись в сезоне-2018/19 - тогда команды обменялись домашними победами - тамбовчане выиграли со счетом 3:0, а химчане - 2:0.