Матч "Краснодар" - "Арсенал" и еще две игры откроют программу третьего тура РПЛ

ТАСС, 18 августа. Программа третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) откроется во вторник тремя матчами. В этот день состоятся игры "Сочи" - "Рубин" (начало - 18:00 мск), "Тамбов" - "Химки" (19:00) и "Краснодар" - "Арсенал" (20:00).

Бронзовый призер прошлого розыгрыша чемпионата России "Краснодар" на старте нового сезона набрал три очка из шести возможных - после выездной победы над "Уфой" (3:0) краснодарцы в гостях уступили ставшему вторым московскому "Локомотиву" (0:1). На данный момент команда Мурада Мусаева, которой предстоит провести первый домашний матч в сезоне-2020/21, занимает шестое место в турнирной таблице. Ставший в прошлом сезоне восьмым тульский "Арсенал" в двух турах нового чемпионата набрал одно очко - после ничьей на своем поле с грозненским "Ахматом" (0:0) команда под руководством Сергея Подпалого дома проиграла "Уфе" (2:3).

Во вторник на стадионе "Краснодар" за хозяев поля из-за травм не сыграют защитники Дмитрий Стоцкий и Урош Спаич, а также полузащитник Тонни Вилена. Гости будут вынуждены обходиться без хавбеков Эванса и Кингса Кангва, которые получили красные карточки во встрече второго тура с "Уфой".

Предстоящий матч станет 11-м в истории встреч "Краснодара" и "Арсенала". В 10 предыдущих встречах краснодарцы одержали восемь побед, один раз сильнее были туляки, еще одна встреча завершилась вничью. В прошлом сезоне южане одержали две победы - дома со счетом 2:0, на выезде - 2:1.

Встречи команд из нижней части таблицы в Сочи и Саранске

В первом матче тура на стадионе "Фишт" встретятся "Сочи" и "Рубин", которые занимают девятое и десятое места в турнирной таблице чемпионата соответственно. Команда из Краснодарского края в двух турах сыграла вничью, поделив очки со "Спартаком" (2:2) и "Химками" (1:1). Казанцы начали сезон менее удачно - сначала они дома проиграли "Локомотиву" (0:2), а затем на своем поле сыграли вничью с "Уралом" (1:1).

В предстоящей игре на скамейку гостей вернется главный тренер Леонид Слуцкий, который отбыл дисквалификацию за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча против железнодорожников. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) наказал специалиста отстранением на две игры, но одна из них носит условный характер. При этом испытательный срок этой санкции истекает в конце сезона-2020/21.