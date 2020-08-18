"Тампа" победила "Коламбус" в четвертой игре серии первого раунда Кубка Стэнли

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Тампы".

В составе победителей отличились Барклай Гудроу (21-я минута) и Янни Гурд (25). У проигравших шайба на счету Кэма Аткинсона (26).

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров не отличился результатными действиями. Его соотечественник и партнер по клубу вратарь Андрей Василевский отразил 28 бросков из 29, финский голкипер "Коламбуса" Йоонас Корписало сделал 20 сейвов. Защитник "Тампы" Михаил Сергачев и его коллега по амплуа из "Коламбуса" Владислав Гавриков результативными действиями также не отметились.

Пятый матч серии начнется в среду в 23:00 мск. Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, команды Восточной конференции - в Торонто. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли состоятся в Эдмонтоне.