Джон Джонс отказался от титула UFC в полутяжелом весе

ТАСС, 18 августа. Американский боец смешанного стиля Джон Джонс отказался от титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Twitter.
Just got off the phone with @Ufc, today I confirm that I’m vacating the light heavyweight championship. It’s officially up for grabs. It’s been an amazing journey, sincere thank you to all my competition, Ufc and most importantly you fans.— BONY (@JonnyBones) August 17, 2020
"Сегодня я говорил по телефону с руководством UFC и подтверждаю, что официально освобождаю титул в полутяжелом весе, - написал 33-летний Джонс. - Это было невероятное путешествие, искренне благодарю всех моих фанатов и UFC".
Джонс добавил, что готов вернуться в UFC, но только в тяжелый вес. "Последний раз разговор с UFC по поводу моей зарплаты не получился, - отметил он. - Если это когда-то изменится, я с радостью вернусь и буду выступать в тяжелом весе".
Ранее у Джонса произошел конфликт с президентом UFC Дэйной Уайтом из-за следующего поединка. Джонс хотел боя против второго номера рейтинга тяжеловесов Франсиса Нганну, но Уайт не санкционировал поединок, так как, по его словам, Джонс запросил гонорар в $30 млн.
Джонс занимает первое место в рейтинге UFC независимо от весовых категорий. В его активе 26 побед при одном поражении в ММА. Последний бой он провел 8 февраля 2020 года, победив соотечественника Доминика Рейеса единогласным решением судей и защитив свой титул.