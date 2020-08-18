Джон Джонс отказался от титула UFC в полутяжелом весе

ТАСС, 18 августа. Американский боец смешанного стиля Джон Джонс отказался от титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Twitter.

"Сегодня я говорил по телефону с руководством UFC и подтверждаю, что официально освобождаю титул в полутяжелом весе, - написал 33-летний Джонс. - Это было невероятное путешествие, искренне благодарю всех моих фанатов и UFC".

Джонс добавил, что готов вернуться в UFC, но только в тяжелый вес. "Последний раз разговор с UFC по поводу моей зарплаты не получился, - отметил он. - Если это когда-то изменится, я с радостью вернусь и буду выступать в тяжелом весе".

Ранее у Джонса произошел конфликт с президентом UFC Дэйной Уайтом из-за следующего поединка. Джонс хотел боя против второго номера рейтинга тяжеловесов Франсиса Нганну, но Уайт не санкционировал поединок, так как, по его словам, Джонс запросил гонорар в $30 млн.

Джонс занимает первое место в рейтинге UFC независимо от весовых категорий. В его активе 26 побед при одном поражении в ММА. Последний бой он провел 8 февраля 2020 года, победив соотечественника Доминика Рейеса единогласным решением судей и защитив свой титул.