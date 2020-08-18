Тренер "Шахтера" взял на себя ответственность за поражение от "Интера" в полуфинале ЛЕ

ТАСС, 18 августа. Главный тренер украинского футбольного клуба "Шахтер" Луиш Каштру взял на себя вину за поражение в полуфинале Лиги Европы от итальянского "Интера". Комментарий португальского специалиста приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча, которая прошла в Дюссельдорфе, завершилась разгромной победой миланского клуба со счетом 5:0.

"Я недоволен сегодняшней игрой, - сказал Каштру. - Мы совершили огромное количество ошибок в матче с очень сильной команды. Мы знали, что прессинг "Интера" создаст нам определенный дискомфорт. И этот дискомфорт был - они не позволяли нам разыгрывать мяч так, как мы этого хотели".

"После второго пропущенного гола мы не были похожи сами на себя. Поздравляю "Интер" и беру ответственность за результат на себя", - добавил тренер донецкого клуба.

В финале "Интер" сыграет с испанской "Севильей", которая в воскресенье обыграла в полуфинале английский "Манчестер Юнайтед" (2:1). Финал турнира пройдет 21 августа в Кёльне.