"Реал Сосьедад" объявил о подписании контракта с футболистом Давидом Сильвой

ТАСС, 18 августа. Бывший футболист английского клуба "Манчестер Сити" Давид Сильва подписал контракт с "Реал Сосьедадом". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу испанского клуба.

Контракт с 34-летним полузащитником рассчитан до 30 июня 2022 года. Ранее у футболиста истек срок соглашения с "Манчестер Сити".

В прошедшем сезоне Сильва провел 40 матчей за "Манчестер Сити" во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 11 голевых передач.

Сильва перешел в английский клуб летом 2010 года из "Валенсии". В составе команды он стал четырехкратным чемпионом Англии, два раза выиграл Кубок Англии и трижды Суперкубок Англии. Всего испанец провел в составе "Манчестер Сити" 436 матчей, забил 77 голов и сделал 140 голевых передач.

Также на счету Сильвы победа в Кубке Испании в составе "Валенсии". Вместе с национальной сборной он выиграл чемпионат мира 2010 года и дважды стал чемпионом Европы (2008, 2012).