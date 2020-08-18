Конте: "Интер" победил "Шахтер" в матче Лиги Европы благодаря правильному плану на игру

ТАСС, 18 августа. Итальянский футбольный клуб "Интер" смог обыграть украинский "Шахтер" в полуфинале Лиги Европы благодаря тому, что игроки команды четко выполнили план на матч. Об этом заявил главный тренер миланского клуба Антонио Конте, слова которого приводит портал Football Italia.
Встреча, которая прошла в Дюссельдорфе в понедельник, завершилась победой "Интера" со счетом 5:0.
"Думаю, мы обыграли команду, которая казалась менее сильной, чем есть на самом деле, - отметил Конте. - "Шахтер" хорош в плане скорости и качества передач, но мы заставили их защищаться. Мы играли смело и имели правильный план, игроки заслуживают всяческих похвал. Мы сделали "Шахтер" середняком".
Итальянский клуб впервые вышел в финал Лиги Европы / Кубка УЕФА с 1999 года. В финале "Интер" сыграет с рекордсменом турнира по завоеванным титулам - испанской "Севильей".
"Для меня самое главное, что многие ребята будут впервые играть в матче такого уровня, - добавил тренер "Интера". - Они еще набираются опыта участия в таких важных турнирах. У "Севильи" большой опыт, они выигрывали Лигу Европы несколько раз за последние годы, однако у нас есть энтузиазм, голод и желание удивлять. Теперь нам нужно отдохнуть, восстановить силы и попытаться порадовать болельщиков "Интера", которые, я думаю, будут гордиться этими ребятами, потому что они отдают свое сердце и душу".
Лига Европы была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение провести оставшуюся часть турнира начиная с четвертьфинала в германских Кёльне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене в формате одноматчевых противостояний. Финал турнира пройдет 21 августа в Кёльне. Матчи плей-офф проходят без зрителей.