Конте: "Интер" победил "Шахтер" в матче Лиги Европы благодаря правильному плану на игру

ТАСС, 18 августа. Итальянский футбольный клуб "Интер" смог обыграть украинский "Шахтер" в полуфинале Лиги Европы благодаря тому, что игроки команды четко выполнили план на матч. Об этом заявил главный тренер миланского клуба Антонио Конте, слова которого приводит портал Football Italia .

Тренер "Шахтера" взял на себя ответственность за поражение от "Интера" в полуфинале ЛЕ

Встреча, которая прошла в Дюссельдорфе в понедельник, завершилась победой "Интера" со счетом 5:0.

"Думаю, мы обыграли команду, которая казалась менее сильной, чем есть на самом деле, - отметил Конте. - "Шахтер" хорош в плане скорости и качества передач, но мы заставили их защищаться. Мы играли смело и имели правильный план, игроки заслуживают всяческих похвал. Мы сделали "Шахтер" середняком".

Итальянский клуб впервые вышел в финал Лиги Европы / Кубка УЕФА с 1999 года. В финале "Интер" сыграет с рекордсменом турнира по завоеванным титулам - испанской "Севильей".

"Для меня самое главное, что многие ребята будут впервые играть в матче такого уровня, - добавил тренер "Интера". - Они еще набираются опыта участия в таких важных турнирах. У "Севильи" большой опыт, они выигрывали Лигу Европы несколько раз за последние годы, однако у нас есть энтузиазм, голод и желание удивлять. Теперь нам нужно отдохнуть, восстановить силы и попытаться порадовать болельщиков "Интера", которые, я думаю, будут гордиться этими ребятами, потому что они отдают свое сердце и душу".

Лига Европы была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение провести оставшуюся часть турнира начиная с четвертьфинала в германских Кёльне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене в формате одноматчевых противостояний. Финал турнира пройдет 21 августа в Кёльне. Матчи плей-офф проходят без зрителей.