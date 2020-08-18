"Колорадо" разгромил "Аризону" в матче плей-офф НХЛ, забросив семь шайб

В составе победителей шайбы забросили Мэттью Ньето (15-я минута) , Назем Кадри (17, 20), Йоонас Донской (32), Кейл Макар (41), Мэтт Калверт (43) и Эрик Джонсон (57). У проигравших отличился Джейкоб Чикран (34).

ТАСС, 18 августа. "Колорадо" обыграл "Аризону" со счетом 7:1 в четвертом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Эдмонтоне.

Российский форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин не сумел отличиться результативными действиями, как и его партнер по команде защитник Никита Задоров. Форвард клуба Владислав Наместников пропустил матч из-за повреждения.

"Колорадо" ведет в серии до четырех побед со счетом 3-1. Пятая игра серии состоится в ночь на 20 августа.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто, финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.