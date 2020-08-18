"Бостон" победил "Филадельфию" в стартовом матче серии первого раунда плей-офф НБА

ТАСС, 18 августа. "Бостон" обыграл "Филадельфию" со счетом 109:101 в первом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал форвард "Бостона" Джейсон Тейтум, который оформил дабл-дабл - 32 очка и 13 подборов. В составе "Филадельфии" 26 очков и 16 подборов на счету центрового Джоэля Эмбиида.

Вторая игра серии 1/4 финала Восточной конференции состоится 20 августа (начало - 01:30 мск). Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.