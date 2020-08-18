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НХЛ

"Бостон" одержал третью победу в серии первого раунда плей-офф НХЛ с "Каролиной"

"Бостон" забросил четыре шайбы в третьем периоде и победил со счетом 4:3

ТАСС, 18 августа. "Бостон" обыграл "Каролину" со счетом 4:3 в четвертом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Торонто.

"Каролина" вела со счетом 2:0 после двух периодов, отличились Джастин Уильямс (10-я минута) и Джордан Мартинук (33). В третьем периоде "Бостон" забросил четыре шайбы, их авторами стали Джейк Дебраск (48, 55), Коннор Клифтон (51) и Брэд Маршанд (52). На 59-й минуте отличился игрок "Каролины" Теуво Терявяйнен.

Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников пропустил матч из-за повреждения, полученного в третьей игре серии.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Бостона". Пятая игра состоится 19 августа (начало - 23:00 мск) в Торонто, где из-за пандемии коронавируса проходят все матчи Восточной конференции. Эдмонтон принимает встречи Западной конференции. Все игры проходят без зрителей.

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