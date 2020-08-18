"Даллас" проиграл "Клипперс" в матче плей-офф НБА, несмотря на 42 очка Дончича

ТАСС, 18 августа. "Лос-Анджелес Клипперс" выиграл у "Далласа" со счетом 118:110 в первом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал защитник "Далласа" Лука Дончич, на счету которого 42 очка. Также он сделал 9 передач и 7 подборов. В составе победителей дабл-дабл оформил форвард Кавай Леонард - 29 очков и 12 подборов. Его партнер по команде форвард Пол Джордж набрал 27 очков.

Форвард "Даллас" Кристапс Порзингис был удален в третьей четверти за второй технический фол.

Вторая игра серии 1/4 финала Западной конференции состоится 20 августа (начало - 04:00 мск). Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.