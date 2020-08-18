"Сент-Луис" сравнял счет в серии 1/8 финала плей-офф НХЛ с "Ванкувером"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан О'Райли (17-я и 27-я минута) и Алекс Пьетранжело (36), у проигравших отличился Джей Ти Миллер (21).

ТАСС, 18 августа. "Сент-Луис" обыграл "Ванкувер" со счетом 3:1 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Эдмонтоне без зрителей.

В матче не принял участия российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко, сыгравший в первых двух встречах. Он также пропустил третий матч серии. Российский форвард клуба Иван Барбашев тоже не сыграл в матче.

"Сент-Луис" сравнял счет в серии до четырех побед (2-2). Следующий матч команды проведут 20 августа (начало - 05:30 мск).

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, а команды Восточной конференции - в Торонто, финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.