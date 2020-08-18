Дата проведения очередного заседания комиссии по восстановлению ВФЛА пока не определена

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Дата проведения очередного заседания комиссии Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) по восстановлению членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) пока не определена. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.

Заседание комиссии по восстановлению ВФЛА перенесено с 14 августа на более поздний срок

Изначально очередное заседание комиссии было назначено на 14 августа, но затем оно было предварительно перенесено на 18 августа. На заседании члены комиссии должны будут утвердить обновленную дорожную карту, содержащую подробную информацию об усилении антидопинговой деятельности, которую необходимо отправить в World Athletics до 31 августа. После того как рабочая группа World Athletics рассмотрит и одобрит этот документ (крайний срок - 30 сентября), условия, обозначенные 30 июля международной федерацией, будут считаться реализованными.

"Комиссия работает, о дате заседания сообщим дополнительно на сайте", - ответила Юхарева на вопрос, соберется ли комиссия 18 августа.

На прошлой неделе все члены комиссии направили свои замечания и комментарии к проекту документа. В настоящий момент комиссия работает над проработкой предоставленных материалов для сведения их в единый проект плана.

12 августа ВФЛА в полном объеме оплатила World Athletics штраф в размере $6,3 млн. Российская сторона должна была погасить задолженность до 1 июля, но не сумела сделать этого в срок. В июле совет World Athletics принял решение рекомендовать внеочередному конгрессу организации лишить ВФЛА членства в World Athletics в случае неуплаты долга до 15 августа.