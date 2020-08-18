Фигуристам необходимо выступить на двух этапах Кубка РФ для участия в чемпионате страны

ТАСС, 18 августа. Спортсменам необходимо будет принять участие в двух этапах Кубка России для допуска к чемпионату страны сезона-2020/21 по фигурному катанию. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Национальный чемпионат пройдет в Челябинске с 23 по 27 декабря.

"К участию в чемпионате России будут допускаться только те спортсмены, которые приняли участие в двух этапах Кубка России 2020 года по программе "мастер спорта" на основании суммы очков, набранных на этих этапах", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что на чемпионате страны смогут выступить юниоры из состава кандидатов в сборную России, которые достигли 14 лет по состоянию на 1 июля 2020 года.

Кубок России по фигурному катанию будет состоять из пяти этапов: в Сызрани (18-22 сентября), Москве (10-13 октября), Сочи (23-27 октября), Казани (8-12 ноября) и вновь в Москве (5-8 декабря).