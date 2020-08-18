Агент Шумакова: "Авангард" рассчитывает на хоккеиста, разговоров об обмене нет

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Главный тренер омского "Авангарда" Боб Хартли рассчитывает на нападающего Сергея Шумакова, разговоров об обмене хоккеиста в другой клуб не ведется. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Шуми Бабаев.

Ранее Telegram-канал "Анонимный хоккей" сообщал о возможном обмене Шумакова в московское "Динамо". Позднее главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов назвал разговоры про обмен Шумакова бредом, в то же время отметив, что нападающий не помешал бы бело-голубым. Хартли слухи об обмене 27-летнего хоккеиста опроверг.

"Насколько я знаю про отношение Боба к Сергею, он на него рассчитывает. Никаких разговоров об обмене нет. Все это лишь слухи, никакого подтверждения нет", - отметил Бабаев.

Ранее Бабаев сообщил ТАСС, что 26-летний нападающий Дамир Жафяров продолжит карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), а до начала сезона может отправиться в один из европейских чемпионатов. "Жафяров тренируется, готовится по индивидуальному плану. По-прежнему приоритетный вариант - Европа, а потом НХЛ. Никто не знает, как повернется жизнь, если появится какой-то достойный вариант в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), тогда будем думать", - пояснил Бабаев.

В прошлом сезоне КХЛ Жафяров в составе нижегородского "Торпедо" набрал 37 очков (17 голов + 20 результативных передач) очков в регулярном чемпионате и 2 (0+2) очка в плей-офф. За сборную России в Евротуре нападающий провел три встречи и набрал 3 (1+2) очка.

Шумаков в сезоне-2019/20 принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 17 шайб и сделал 24 результативные передачи. В шести матчах плей-офф нападающий "Авангарда" набрал 7 (3+4) очков.