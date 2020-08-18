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КХЛ

"Амур" погасил все задолженности перед игроками за прошлый сезон КХЛ

Также были заплачены налоги
Хоккеисты "Амура" Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Амура"
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур" погасил все задолженности перед игроками за прошлый сезон. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор хабаровского клуба Александр Филиппенко.

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Президент КХЛ Алексей Морозов 7 августа сообщил, что КХЛ получила от клуба гарантийное письмо о погашении долгов за прошлый сезон.

"Средства отправлены хоккеистам, налоги заплачены. Долгов нет", - сказал Филиппенко.

Задолженность у клуба возникла из-за того, что в течение двух лет у "Амура" не было внебюджетных источников финансирования, долги образовались из-за того, что основная финансовая нагрузка легла на бюджет края. Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в середине июля обсуждал вопрос о решении проблемы с министром спорта.

"Амур" выступает в КХЛ с первого года существования лиги. Клуб дважды выходил в плей-офф (2012, 2018), где проигрывал в первом раунде.

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