СМИ: футболист "Локомотива" Смолов может перейти в "Фенербахче" в аренду

ТАСС, 18 августа. Российский нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" Федор Смолов может перейти в турецкий "Фенербахче" на правах аренды. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на турецкую газету Sabah.

По информации источника, Смолову будет выплачен гарантированный гонорар в размере €1,5 млн. Отмечается, что после аренды турецкий клуб будет иметь право выкупа футболиста за €4 млн.

Смолов выступает за "Локомотив", в текущем сезоне он провел за клуб три матча, в которых не сумел отличиться результативными действиями. Прошлый сезон российский форвард на правах аренды провел в испанской "Сельте", за которую сыграл 14 матчей и забил два гола в чемпионате страны - мадридскому "Реалу" и "Барселоне".