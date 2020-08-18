СМИ: хоккейный тренер Милош Ржига госпитализирован в Праге

ТАСС, 18 августа. Бывший главный тренер московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" и санкт-петербургского СКА чех Милош Ржига госпитализирован в одну из больниц Праги. Об этом сообщает чешский портал Isport.

Точный диагноз заболевания 61-летнего специалиста не сообщается. По данным источника, состояние Ржиги ухудшилось в последние несколько недель, после чего был он госпитализирован.

Тренер уже испытывал проблемы со здоровьем перед чемпионатом мира - 2019 в Словакии, когда возглавлял сборную Чехии. Во время подготовки к турниру он уезжал в госпиталь на обследование.

Ржига возглавлял ряд клубов КХЛ - московский "Спартак", подмосковный "Атлант", петербургский СКА, омский "Авангард" и братиславский "Слован", а также сборную Чехии.