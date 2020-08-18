Эксперт: спортсмен не рискует нарушить антидопинговые правила, прививаясь от коронавируса

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, она получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне-июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин.

"Ничего запрещенного эта и многие другие вакцины не содержат, потенциальный риск даже придумать невозможно, - сказал Дурманов. - Вакцина и другие лекарственные средства - разные истории".

"Есть два варианта встретиться с инфекцией. Первый - напрямую, и он не самый лучший, второй - с помощью вакцины, что позволяет заранее мобилизовать иммунную систему, - рассказал бывший глава антидопинговой службы Олимпийского комитета России. - Когда придет вирус, она сразу узнает его и не даст ему ни малейшего шанса. Вакцина - это напоминание нашей иммунной системе о будущем".

Дурманов обратил внимание на мизерную дозировку вакцины, которая исчисляется в микрограммах. "Ни метаболиты этих вакцин, ни антитела, которые они вырабатывают, ни специальные иммунные клетки, которые она активирует, никакого отношения к допинг-контролю не имеют", - сказал эксперт.

Вместе с тем собеседник агентства призвал не путать вакцинацию от коронавируса с лечением инфекции. Второе может потребовать использования препаратов, содержащих запрещенные вещества. В этой связи заболевшему спортсмену на время лечения необходимо оформить терапевтическое исключение. "Чтобы избежать рисков, необходимо будет успеть оформить специальные бумаги, но в случае с вакциной таких рисков категорически быть не может", - заключил Дурманов.