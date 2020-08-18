В Москве открыт памятник олимпийскому чемпиону по прыжкам в высоту Валерию Брумелю

Памятник был открыт во вторник на Новодевичьем кладбище, где похоронен легкоатлет. В церемонии приняли участие начальник ЦСКА Артем Громов, трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене и ее тренер Геннадий Габрилян. Памятник был создан скульптором Вячеславом Пилипером. Как сообщила вдова Брумеля Светлана, помощь в установке бюста оказал министр обороны Сергей Шойгу.

"В 16 лет я прочитала книгу "Не измени себе", и сила духа Брумеля стала для меня настоящим примером. Он научил бороться за свое дело и выходить из этой борьбы победителем. Для нас он великий человек и спортсмен, для меня честь присутствовать здесь сегодня", - заявила на церемонии Ласицкене.

Брумель - олимпийский чемпион 1964 года, серебряный призер Игр 1960 года, чемпион Европы (1962), многократный чемпион СССР, обладатель шести мировых рекордов, он трижды признавался лучшим спортсменом мира. После окончания спортивной карьеры Брумель реализовал себя как литератор, драматург и общественный деятель.

Брумель скончался в 2003 году после продолжительной болезни, ему было 60 лет. В 2004 году он был включен в Зал славы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics, в прошлом - IAAF).