ВГТРК не планирует показывать матчи чемпионата России по футболу

Правами на показ матчей чемпионата России владеет канал "Матч ТВ", заключивший с премьер-лигой контракт в июле 2018 года на четыре года, по сообщению газеты "Спорт-Экспресс", сумма соглашения составила 1,7 млрд рублей в год. Большинство матчей чемпионата страны нынешнего сезона показывает канал субхолдинга "Матч" "Матч Премьер". Общедоступный канал транслирует в основном по два матча в туре. Каналы других холдингов имеют возможность показывать игры в случае покупки сублицензии на отдельные матчи.

"Мы показываем чемпионат Европы наравне со всеми всегда, а права на российский футбол принадлежат другим участникам медиа-пространства, и они очень эффективно их используют. Когда-то в 2002 году мы восстановили показ российского футбола, впоследствии ситуация изменилась, - сказал Златопольский. - Мы не рассматриваем показ матчей, поскольку в этой области есть достаточно профессиональные медийные игроки, такие как "Газпром-Медиа".