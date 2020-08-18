Стартовый матч чемпионата Франции по футболу перенесен из-за случаев COVID-19 в "Марселе"

ПАРИЖ, 18 августа. /ТАСС/. Матч открытия нового сезона чемпионата Франции по футболу перенесен на сентябрь из-за выявления коронавируса у нескольких человек в клубе "Марсель". Об этом сообщает пресс-служба Лиги профессионального футбола Франции.

В стартовом матче сезона "Марсель" 21 августа должен был сыграть с "Сент-Этьеном". Во вторник клуб проинформировал руководство лиги о трех случаях заражения коронавирусом в команде.

"В соответствии с протоколом организации матчей соревновательная комиссия Лиги профессионального футбола Франции решила перенести матч "Марсель" - "Сент-Этьен" на 16 или 17 сентября с учетом санитарных условий в "Марселе", - говорится в заявлении.

Ранее "Марсель" отказался от проведения товарищеской встречи с германским "Штутгартом" 14 августа. Причиной стал положительный тест на коронавирус у защитника Жордана Амави.

Чемпионат страны прошлого сезона был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. Победителем был объявлен "Пари Сен-Жермен".