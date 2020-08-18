Футболист "Динамо" Кардозу перешел в "Белененсеш" на правах аренды до конца сезона

ТАСС, 18 августа. Португальский полузащитник московского "Динамо" Мигел Кардозу будет выступать за лиссабонский "Белененсеш" на правах аренды до конца сезона-2020/21. Об этом сообщила пресс-служба бело-голубых.

Кардозу 26 лет, он перешел в "Динамо" в августе 2018 года из португальской "Тонделы". В составе бело-голубых он провел 23 матча, в которых забил четыре гола. В сезоне-2019/20 португалец сыграл шесть матчей за московский клуб и забил один гол, вторую часть чемпионата он провел в аренде в "Тамбове", за который сыграл один матч.

В понедельник "Динамо" объявило о трансфере хорватского полузащитника Николы Моро. После двух туров сезона-2020/21 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Динамо" располагается на пятом месте, набрав четыре очка. В матче третьего тура "Динамо" примет "Ростов", встреча пройдет в среду и начнется в 19:00 мск.