Около 10 млрд руб. потратят на строительство Дворца водных видов спорта к Универсиаде-2023

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Строительство Дворца водных видов спорта к Универсиаде 2023 года в Екатеринбурге обойдется почти в 10 млрд рублей. Об этом сообщается на портале раскрытия корпоративной информации.

Контракт на строительство был подписан между компаниями "Синара-девелопмент" (генподрядчик) и "Атомстройкомплекс-строительство" (подрядчик).

"Работы по строительству должны быть полностью завершены не позднее 30 декабря 2021 года (указанная дата ориентировочная и будет увеличена сторонами, путем подписания дополнительного соглашения к контракту). Цена контракта (цена работ) составляет 9,999 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Дворец водных видов спорта будет построен в Екатеринбурге в районе расположения Деревни спортсменов Универсиады, рядом с международным выставочным центром "Экспо", площадь спортивного сооружения составит более 60 тыс. кв. м.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.