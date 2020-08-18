Ласицкене заявила, что не задумывается о завершении карьеры

Российские легкоатлеты в настоящее время лишены возможности выступать на международных стартах даже в нейтральном статусе, поскольку Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) до 1 июля не выплатила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) штраф и задолженность на общую сумму $6,3 млн. Российским легкоатлетам грозило полное отлучение от международных стартов, однако 12 августа при поддержке Министерства спорта РФ ВФЛА все же выплатила штраф, что позволяет спортсменам вновь рассчитывать на получение допуска.

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене не думает о завершении карьеры. Об этом она рассказала журналистам.

"Мы тренируемся, как и последние пять лет на что-то надеемся, - сказала Ласицкене. - Я люблю прыгать в высоту, люблю полеты, с Геннадием Гариковичем [Габриляном - тренер Ласицкене - прим. ТАСС] мы отлично общаемся на тренировках, меня поддерживают семья, болельщики, все верят, что это не зря. Я не могу поверить, что все, что было, - это конец. Я верю, что впереди меня ждут победы, рекорды и наша работа не проходит впустую. Я даже не хочу верить, что мне останутся только воспоминания, я хочу новые медали и рекорды".

"[Находить силы] с каждым месяцем и с каждым днем становится все тяжелее. Ты бьешься, а не совсем понятно, будет ли для кого и для чего это все. На первый план выходят семья, собственный эгоизм: ты говоришь себе, что можешь, что ты должна терпеть", - добавила спортсменка.

Ласицкене является трехкратной чемпионкой мира (2015, 2017, 2019), также на ее счету две победы на мировых первенствах в закрытых помещениях (2014, 2018). 27-летняя спортсменка становилась чемпионом и серебряным призером чемпионатов Европы.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось, в том числе за попытку бывшего руководства федерации во главе с Дмитрием Шляхтиным сфабриковать документы в деле о нарушении антидопинговых правил серебряного призера по прыжкам в высоту Данила Лысенко.