Ласицкене не теряет надежды выступить на международных соревнованиях в 2020 году

Российские легкоатлеты в настоящее время лишены возможности выступать на международных стартах даже в нейтральном статусе, поскольку Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) до 1 июля не выплатила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) штраф и задолженность на общую сумму $6,3 млн. Российским легкоатлетам грозило полное отлучение от международных стартов, однако 12 августа при поддержке Министерства спорта РФ ВФЛА все же выплатила штраф, что позволяет спортсменам вновь рассчитывать на получение допуска.

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене не теряет надежды на выступление на международных соревнованиях в 2020 году. Об этом она рассказала журналистам.

"У нас изначально был план по международным соревнованиям, мы по нему готовились, от этого плана не отходим. Каждую тренировку я выкладываюсь, не даю себе расслабиться, нахожу силы. Естественно, когда начинаешь задумываться, то понимаешь, что шансов мало, поэтому лучше об этом не думать, а молча тренироваться", - сказала Ласицкене.

"[Более обстоятельно] об этом мы бы сейчас говорили, если бы сейчас было 1 июля, но долг вовремя не был выплачен, и мы находимся не в очень хорошей ситуации", - заметила она.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось, в том числе за попытку бывшего руководства федерации во главе с Дмитрием Шляхтиным сфабриковать документы в деле о нарушении антидопинговых правил серебряного призера по прыжкам в высоту Данила Лысенко.

Российские легкоатлеты на период временного лишения членства ВФЛА в World Athletics могут выступать на международных турнирах (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов. В настоящее время ни один российский спортсмен не получил такой статус.