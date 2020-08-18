Брат гендиректора ФК "Спартак" Газизова покинул руководство "Уфы"

МОСКВА, 18 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Брат генерального директора футбольного клуба "Спартак" Шамиля Газизова Рамиль Газизов больше не входит в руководство "Уфы". Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов, ранее занимавший пост председателя попечительского совета.
Шамиль Газизов занимал пост гендиректора "Уфы" с 2012 по 2020 год, до перехода на аналогичную должность в "Спартак". 14 июля он сообщил ТАСС о том, что после увольнения передал принадлежавшие ему акции клуба брату, Рамилю Газизову, который занимал пост исполнительного директора уфимцев.
"Новым генеральным директором стал Ринат Шайбеков (ранее исполнял обязанности гендиректора "Уфы" после ухода Шамиля Газизова - прим. ТАСС), я - председателем совета директоров, - сказал Мурзагулов. - Рамиль Газизов не будет заниматься управлением клуба. С сайта информацию еще не удалили".
"Акции, которыми владели Газизовы, уже переданы в Федерацию футбола Башкирии. Управление клубом осуществляется республиканской властью во главе с Радием Хабировым (главой Башкирии - прим. ТАСС). Новых кадровых изменений не ожидается", - добавил председатель совета директоров "Уфы".
В третьем туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Уфа" на своем поле сыграет со "Спартаком". Матч состоится 19 августа, начало - 16:00 мск. Уфимцы после двух туров с тремя очками занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Спартаковцы, в активе которых четыре очка, располагаются на четвертой строчке.