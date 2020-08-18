Брат гендиректора ФК "Спартак" Газизова покинул руководство "Уфы"

Шамиль Газизов занимал пост гендиректора "Уфы" с 2012 по 2020 год, до перехода на аналогичную должность в "Спартак". 14 июля он сообщил ТАСС о том, что после увольнения передал принадлежавшие ему акции клуба брату, Рамилю Газизову, который занимал пост исполнительного директора уфимцев.

МОСКВА, 18 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Брат генерального директора футбольного клуба "Спартак" Шамиля Газизова Рамиль Газизов больше не входит в руководство "Уфы". Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов, ранее занимавший пост председателя попечительского совета.

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"Новым генеральным директором стал Ринат Шайбеков (ранее исполнял обязанности гендиректора "Уфы" после ухода Шамиля Газизова - прим. ТАСС), я - председателем совета директоров, - сказал Мурзагулов. - Рамиль Газизов не будет заниматься управлением клуба. С сайта информацию еще не удалили".

"Акции, которыми владели Газизовы, уже переданы в Федерацию футбола Башкирии. Управление клубом осуществляется республиканской властью во главе с Радием Хабировым (главой Башкирии - прим. ТАСС). Новых кадровых изменений не ожидается", - добавил председатель совета директоров "Уфы".

В третьем туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Уфа" на своем поле сыграет со "Спартаком". Матч состоится 19 августа, начало - 16:00 мск. Уфимцы после двух туров с тремя очками занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Спартаковцы, в активе которых четыре очка, располагаются на четвертой строчке.