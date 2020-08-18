Ученица Тутберидзе Петросян снялась с юниорских контрольных прокатов

ТАСС, 18 августа. Фигуристы Глеб Лутфуллин, Илья Яблоков и Аделия Петросян не примут участие в контрольных прокатах юниоров в Новогорске. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Лутфуллин травмировался во время домашней тренировки и не приехал на сбор. У Яблокова на второй день пребывания в Новогорске поднялась температура. Спортсмен снялся с прокатов по медицинским показаниям и вместе с хореографом покинул олимпийскую базу. У Петросян после первых тренировок возникли проблемы с ногой: врачи сборной рекомендовали фигуристке и тренерам не рисковать и пропустить контрольные прокаты.

Все спортсмены, специалисты и тренеры, собравшиеся в Новогорске, сдали тесты на коронавирус, случаев заражения не выявлено. С учетом обстоятельств стартовые протоколы прокатов претерпели изменения: у юношей в первой разминке выступят Артем Ковалев, Матвей Ветлугин, Евгений Семененко и Всеволод Князев, во второй - Максим Белявский, Кирилл Сарновский, Андрей Кутовой и Марк Кондратюк, у девушек в первой - Елизавета Осокина, Майя Хромых и Анна Фролова, во второй - Софья Самоделкина, Дарья Усачева и Софья Муравьева.