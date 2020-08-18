"Спартак" отправился на матч РПЛ против "Уфы" без главного тренера Тедеско

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" вылетел в Уфу на матч третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против одноименной команды без главного тренера Доменико Тедеско. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

"Руководить командой будет Андреас Хинкель (ассистент главного тренера - прим. ТАСС). Доменико Тедеско остался в Москве из-за перенесенной ангины", - говорится в сообщении клуба.

14 августа немецкий тренер из-за плохого самочувствия не смог руководить командой в матче второго тура чемпионата России против грозненского "Ахмата" (2:0). Его функции во время игры также исполнял Хинкель. Как сообщил ТАСС в тот день глава департамента по коммуникациям красно-белых Антон Фетисов, результат теста на коронавирусную инфекцию у главного тренера команды был отрицательным.

Матч между "Уфой" и "Спартаком" состоится 19 августа в Уфе на стадионе "Нефтяник". Начало игры запланировано на 16:00 мск. Уфимцы после двух туров с тремя очками занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Спартаковцы, в активе которых четыре очка, располагаются на четвертой строчке.