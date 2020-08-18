Результаты тестов на коронавирус 11 представителей "Сибири" оказались положительными

ТАСС, 18 августа. Результаты тестов 11 представителей новосибирского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сибирь" на коронавирусную инфекцию показали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Тестирование было проведено в понедельник после возвращения команды из Магнитогорска с турнира памяти Ивана Ромазана. Имена заразившихся не сообщаются, отмечается, что все заболевшие находятся на самоизоляции и проходят лечение. В течение трех суток ожидается официальное подтверждение диагноза Роспотребнадзором.

В связи с данными обстоятельствами "Сибирь" отказалась от участия в Кубке губернатора Челябинской области, который пройдет с 23 по 27 августа в Челябинске.

Регулярный сезон КХЛ стартует 2 сентября матчем ЦСКА - "Ак Барс" (Казань). Новосибирцы свой первый поединок должны провести 3 сентября в гостях против омского "Авангарда".