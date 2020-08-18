ФИФА внесла изменения в расписание матчей сборных из-за пандемии коронавируса

Изменения явились результатом консультаций с конфедерациями и другими заинтересованными сторонами. В результате были приняты предложения, которые предусматривают индивидуальный и гибкий подход к расписанию матчей конфедераций и учитывают региональные особенности распространения коронавируса. Изменения коснутся матчей всех конфедераций, кроме игр, проводимых под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В частности, окно для матчей с 31 августа по 8 сентября 2020 года перенесено на период с 24 января по 1 февраля 2022 года. Это означает, что в сентябре нынешнего года не предусмотрено обязательное освобождение игроков из клубов для команд ассоциаций-членов всех конфедераций, кроме УЕФА. Рабочая группа ФИФА по коронавирусу будет продолжать отслеживать ситуацию в каждой конфедерации и в случае необходимости вносить дополнительные предложения в совет ФИФА.