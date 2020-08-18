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Футбол в Испании

Абидаль покинул пост спортивного директора "Барселоны"

В понедельник "Барселона" сообщила об увольнении Энрике Сетьена с поста главного тренера клуба
Эрик Абидаль EPA-EFE/MATTEO BAZZI
Описание
Эрик Абидаль
© EPA-EFE/MATTEO BAZZI

ТАСС, 18 августа. Француз Эрик Абидаль покинул должность спортивного директора испанского футбольного клуба "Барселона". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Абидаль, которому 11 сентября исполнится 41 год, работал в "Барселоне" с лета 2017 года - сначала техническим секретарем, затем спортивным директором.

Абидаль выступал за "Барселону" с 2007 по 2013 год. В составе каталонского клуба он стал четырехкратным чемпионом Испании, трехкратным победителем Суперкубка Испании, по два раза выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и Кубок Испании.

Также защитник играл за "Монако", французские "Лилль", "Лион" и греческий "Олимпиакос". На счету Абидаля 68 матчей за сборную Франции, в составе которой стал серебряным призером чемпионата мира 2006 года.

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