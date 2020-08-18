В РФС заявили, что Юран готов явиться к ним с адвокатом по поводу слов об уходе из "Химок"

МОСКВА, 18 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Бывший главный тренер "Химок" Сергей Юран выразил готовность прибыть с адвокатом в Российский футбольный союз (РФС), чтобы рассказать о деталях ухода из подмосковного клуба. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

Под руководством 51-летнего Юрана подмосковный клуб вышел в Тинькофф - Российскую премьер-лигу (РПЛ) и дошел до финала Олимп - Кубка России, где уступил петербургскому "Зениту" (0:1). 4 августа "Химки" объявили о расторжении контракта со специалистом. Юран рассказал, что был уволен по указанию генерального директора "Спартака" Шамиля Газизова.

"Представители департамента защиты игры контактировали с Сергеем Юраном на прошлой неделе и в начале этой. РФС приглашал его для того, чтобы получить информацию по выходу ФК "Химки" в РПЛ, однако господин Юран заявил, что его слова могли быть неправильно интерпретированы журналистами, он не отвечает за информацию в СМИ, о своем уходе из клуба он говорить отказывается, - сказали в службе коммуникаций. - Сказал, что готов по повестке явиться в РФС вместе со своим адвокатом. РФС - общественная организация, у нас нет возможности заставлять кого-либо сотрудничать, но мы надеемся, что Сергей Юран сможет сообщить известную ему информацию".