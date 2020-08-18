Коган: российские юниоры в ближайшее время будут готовы показать свои лучшие прокаты

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Российские одиночники произвели впечатление короткими программами на юниорских прокатах в Новогорске, уже в ближайшее время они будут готовы продемонстрировать свои лучшие выступления. Таким мнением с ТАСС поделился генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

Контрольные прокаты юниорской сборной стартовали на учебно-тренировочной базе "Новогорск" 10 августа. 18 августа одиночники представили специалистам сборной короткие программы. Мероприятия завершатся 19 августа произвольными программами юношей и девушек.

"Все спортсмены сегодня произвели положительное впечатление, мы увидели много интересных программ, много интересных элементов и заходов на них, и очень приятно, что спортсмены не боятся их сложности. Хочу подчеркнуть - достаточное количество спортсменов и у мальчиков, и у девочек обладают правильным музыкальным слухом фигурного катания, они могут выразить музыку своими движениями, они мягкие, пластичные", - отметил Коган.

"На тренировках в произвольных программах мы видели и тройные аксели, и четверные прыжки, это поколение активно развивается. Да, ошибки сегодня были, но такие мероприятия для наших спортсменов волнительны, а для некоторых из них прокаты с участием комиссии ведущих судей нашей страны, которые судят и чемпионаты ISU, и Олимпийские игры, вообще первые в карьере", - подчеркнул Коган.

"Безусловно, наложил отпечаток на подготовку к прокатам достаточно длительный перерыв в катании, но все впереди, и я уверен, что наши спортсмены смогут восстановиться в полном объеме и показывать свои лучшие прокаты, которые мы надеемся увидеть в ближайшее время", - отметил гендиректор ФФККР.