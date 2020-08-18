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Летние олимпийские виды спорта

Российский велогонщик Александр Власов выиграл однодневную гонку "Джиро д'Эмилия"

Власов является основным кандидатом в сборную России для участия в Олимпийских играх в Токио

ТАСС, 18 августа. Российский велогонщик "Астаны" Александр Власов победил в однодневной гонке "Джиро д'Эмилия".

Власов финишировал первым в Сан-Луке после 199,7 км дистанции. Вторым стал португалец Жоау Алмейда из Deceuninck - Quick Step, третьим - итальянец Диего Улисси (UAE Team Emirates).

Власов является основным кандидатом для участия в Олимпийских играх в Токио (пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года), где будет разыграно четыре комплекта наград в шоссейных гонках, в составе сборной России. В этом сезоне он планирует выступить на "Джиро д'Италия".

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Летние олимпийские виды спорта
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