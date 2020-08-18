На матче РПЛ между "Зенитом" и ЦСКА ожидается около 29 тыс. болельщиков

МОСКВА, 18 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Матч третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА на "Газпром Арене" смогут посетить порядка 29 тыс. болельщиков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

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Матч между "Зенитом" и ЦСКА состоится 19 августа, начало - 20:00 мск.

"Следуя установленному стандарту, санитарному регламенту и вынужденным ограничениям, на игре ожидается около 29 тыс. болельщиков, включая сектора активного боления, ложи, зоны гостеприимства и новую премиальную зону Diamond Club на "Газпром Арене", - сообщили в пресс-службе петербургского клуба.

В двух стартовых турах нового розыгрыша чемпионата России тройку самых посещаемых матчей составили игры "Ротор" - "Зенит" (12 438 зрителей), "Ростов" - "Зенит" (11 353) и "Спартак" - "Сочи" (9 738).

"Зенит" после двух туров занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков. ЦСКА, в активе которого также 6 очков, располагается на второй строчке, уступая сине-бело-голубым по дополнительным показателям.