Умер бывший защитник футбольного клуба "Спартак" Иван Варламов

ТАСС, 18 августа. Бывший защитник московского футбольного клуба "Спартак" Иван Варламов скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

Варламов выступал за "Спартак" в 1964, 1965 и 1967 годах. Всего он провел в составе клуба 86 игр, в 1965 году стал обладателем Кубка СССР. За сборную СССР Варламов провел один матч.

После окончания игровой карьеры Варламов работал начальником команды красно-белых (1976), а также помощником Константина Бескова в 1977 году и с 1980 по 1983 год.

Прощание с Варламовым пройдет 20 августа в морге Боткинской больницы в Москве. Он будет похоронен на Востряковском кладбище.