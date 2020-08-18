Фетисов не видит оснований принижать значимость победы в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли

МОСКВА, 18 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Победа в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли по своей значимости будет эквивалентна подобным достижениям команд во время проведения полноценных сезонов. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

В связи с пандемией коронавируса Национальная хоккейная лига (НХЛ) в марте прервала чемпионат на несколько месяцев. Сезон возобновился 1 августа и доигрывается в сокращенном формате - со стадии плей-офф, в которую попали по 12 команд от каждой из двух конференций.

"Не вижу причин сомневаться, что победа будет эквивалентна предыдущим, - сказал Фетисов. - Победитель же определяется не с помощью монетки, титул разыгрывают по заранее согласованному плану. Молодцы, что нашли возможность доиграть сезон. Спортсмены не потеряли возможность победить в Кубке Стэнли, для некоторых из них это, может быть, последний шанс. Это хороший пример выхода из непростой ситуации, сомнений по этому поводу никаких быть не может".

Матчи НХЛ проходят в двух городах и без зрителей. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной - в Эдмонтоне. "Нет болельщиков? По такой логике и в футболе у "Зенита" надо отобрать чемпионское звание, потому что турнир доигрывали практически без болельщиков, - заметил Фетисов. - Это все надуманные вещи. Можно критиковать все что угодно, но это не тот случай. Надо порадоваться, что у игровых видов спорта есть такая возможность, поддержать спортсменов и организации, которые все правильно делают. А болельщики вернутся".

"В период пандемии многие не верили, что даже по телевизору можно будет что-нибудь посмотреть. У людей же сейчас есть возможность увидеть своих героев, кумиров, посмотреть любимую игру", - подчеркнул он.

Сейчас проходят серии первого раунда Кубка Стэнли, финал начнется 22 сентября в Эдмонтоне.