В Грозном стартовал чемпионат России по тяжелой атлетике

ГРОЗНЫЙ, 18 августа. /ТАСС/. Чемпионат России по тяжелой атлетике собрал в Грозном рекордное за последние четыре года количество участников. Торжественная церемония открытия соревнований состоялась в спорткомплексе "Олимпийск" с участием министра спорта региона Хамзата Кадырова и президента Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максима Агапитова, передает корреспондент ТАСС.

"Организаторы предусмотрели все рекомендации и требования Роспотребнадзора для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Было заявлено 272 спортсмена, что является в принципе рекордом за последние четыре года, мы ожидаем хороший результат. Мы не первый раз проводим соревнования в Грозном, мы знали, что, если доверим проведение чемпионата страны Чечне, он будет сделан на высоком уровне", - рассказал ТАСС Агапитов.

Коррективы из-за пандемии

Турнир должен был состояться в июне, но был перенесен из-за пандемии. Соревнования будут проходить без зрителей. До чемпионата допущены участники и тренеры с отрицательным тестом на коронавирус.

"Если говорить о сильнейших атлетах, то пандемия их менее коснулась, потому что они тренировались при сборной на утвержденных базах в закрытом пространстве. Те, кто занимался в домашних условиях, приехали в худшей форме, чем могли", - сказал ТАСС главный тренер мужской сборной России Олег Писаревский.

Надежда Панова, член сборной страны, на соревнованиях в Грозном уже показала результат подготовки, став пятикратной чемпионкой России в весовой категории до 45 кг. По ее словам, пандемия сказалась в первую очередь на моральном состоянии. "Психологически было сложно. Не знаешь, куда готовишься, будут соревнования или впустую. Было тяжело терять форму, а потом снова набирать", - рассказала Панова.

В числе тех, кто тренировался дома, чеченский спортсмен Анди Джабиров, который выступает в весовой категории до 61 кг. "Сначала сказали, что закрыли до 12 апреля на карантин, я подумал - как раз отдохну неделю, даже не предполагал, что так затянется. Как только смог, отнес штангу домой, разломал в доме ламинат и даже бетон под ним, тяжело было в таких условиях. В меру своих возможностей подготовился и завтра планирую попытаться поднять вес", - поделился Джабиров.

Соревнования в Грозном станут главным отборочным стартом для тяжелоатлетов на чемпионат Европы, который должен пройти в Москве осенью.