Матч отбора ЛЕ "Линкольн" - "Приштина" отложен из-за заражений коронавирусом у гостей

Матч должен был пройти 18 августа в Гибралтаре. Согласно сообщению пресс-службы Федерации футбола Косова, решение о переносе игры было принято после выявления коронавируса у восьми футболистов косовской команды. Тестирование провела испанская лаборатория, лицензированная Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее УЕФА присудил косовскому клубу "Дрита" техническое поражение в запланированном на 11 авугста финальном матче предварительного раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2020/21 против североирландского "Линфилда" из-за случаев заражения коронавирусом. 7 августа результат теста на коронавирус одного из игроков "Дриты" показал положительный результат, он был отправлен на карантин вместе с футболистом, который с ним контактировал. За день до встречи с "Линфилдом" была проведена еще одна серия тестов, по итогам которой еще у одного игрока "Дриты" было подтверждено наличие коронавируса. УЕФА совместно с представителями органов здравоохранения Швейцарии принял решение поместить всю команду на карантин. Решение о присуждении технического поражения со счетом 0:3 было принято апелляционным органом УЕФА.