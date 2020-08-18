"Тамбов" в меньшинстве обыграл "Химки" в третьем туре РПЛ

САРАНСК, 18 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Тамбов" в домашнем матче обыграл подмосковные "Химки" со счетом 1:0 в матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске.
Единственный гол забил Валерий Чуперка (14-я минута). На 41-й минуте главный арбитр Михаил Вилков после просмотра видеоповтора показал прямую красную карточку защитнику тамбовчан Алексею Грицаенко за умышленный удар футболиста "Химок" Александра Трошечкина рукой в лицо. На 53-й минуте форвард "Тамбова" Владимир Обухов не реализовал пенальти.
В эпизоде с удалением Грицаенко нарушение произошло в штрафной площади хозяев, однако пенальти не был назначен, так как в этот момент мяч не находился в игре (гости готовились ввести его из аута).
Лучшим игроком матча признан вратарь "Тамбова" Сергей Рыжиков.
"Тамбов" набрал первые очки в нынешнем сезоне: в первом туре клуб проиграл дома "Ростову" (0:1), а во втором уступил в гостях ЦСКА (1:2). Благодаря победе тамбовчане поднялись с последнего, 16-го места на девятое. "Химки" пока не одержали ни одной победы: домашнее поражение от ЦСКА (0:2) в первом туре и гостевая ничья с "Сочи" (1:1) во втором туре. На данный момент подмосковный клуб занимает 16-е место.
В четвертом туре "Химки" примут грозненский "Ахмат" 22 августа, "Тамбов" в тот же день на выезде сыграет с петербургским "Зенитом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|2
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|3
|Локомотив
|2
|2
|0
|0
|3-0
|6
|4
|Сочи
|3
|1
|2
|0
|6-5
|5
|5
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|6
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|7
|Краснодар
|2
|1
|0
|1
|3-1
|3
|8
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|9
|Тамбов
|3
|1
|0
|2
|2-3
|3
|10
|Уфа
|2
|1
|0
|1
|3-5
|3
|11
|Урал
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|12
|Рубин
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|13
|Арсенал
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|14
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|15
|Ротор
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|16
|Химки
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1