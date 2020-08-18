{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Тамбов" в меньшинстве обыграл "Химки" в третьем туре РПЛ

В турнирной таблице "Химки" располагаются на последнем месте, "Тамбов" поднялся с 16-й строчки на девятую
Футболисты "Тамбова" Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Футболисты "Тамбова"
© Гавриил Григоров/ТАСС

САРАНСК, 18 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Тамбов" в домашнем матче обыграл подмосковные "Химки" со счетом 1:0 в матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске.

На эту тему
"Сочи" одержал волевую победу над "Рубином" в матче РПЛ

Единственный гол забил Валерий Чуперка (14-я минута). На 41-й минуте главный арбитр Михаил Вилков после просмотра видеоповтора показал прямую красную карточку защитнику тамбовчан Алексею Грицаенко за умышленный удар футболиста "Химок" Александра Трошечкина рукой в лицо. На 53-й минуте форвард "Тамбова" Владимир Обухов не реализовал пенальти.

В эпизоде с удалением Грицаенко нарушение произошло в штрафной площади хозяев, однако пенальти не был назначен, так как в этот момент мяч не находился в игре (гости готовились ввести его из аута).

Лучшим игроком матча признан вратарь "Тамбова" Сергей Рыжиков.

"Тамбов" набрал первые очки в нынешнем сезоне: в первом туре клуб проиграл дома "Ростову" (0:1), а во втором уступил в гостях ЦСКА (1:2). Благодаря победе тамбовчане поднялись с последнего, 16-го места на девятое. "Химки" пока не одержали ни одной победы: домашнее поражение от ЦСКА (0:2) в первом туре и гостевая ничья с "Сочи" (1:1) во втором туре. На данный момент подмосковный клуб занимает 16-е место.

В четвертом туре "Химки" примут грозненский "Ахмат" 22 августа, "Тамбов" в тот же день на выезде сыграет с петербургским "Зенитом".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит22004-06
2ЦСКА22004-16
3Локомотив22003-06
4Сочи31206-55
5Спартак21104-24
6Динамо21102-04
7Краснодар21013-13
8Ростов21011-23
9Тамбов31022-33
10Уфа21013-53
11Урал20111-31
12Рубин30123-61
13Арсенал20112-31
14Ахмат20110-21
15Ротор20110-21
16Химки30121-41

 

Теги
Российский футбол
Футбол в России
РФС засчитал клубу ПФЛ "Зенит-Ижевск" два технических поражения за неявку из-за карантина
Ранее стало известно о 10 случаях заражения коронавирусом у представителей клуба из столицы Удмуртии
Читать полностью